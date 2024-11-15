إلهام شاهين تحمل اسم الدورة العاشرة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

أعلن المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، أن الدورة العاشرة 2025 تحمل اسم الفنانة إلهام شاهين، تقديرا لمسيرتها المسرحية.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، والمنعقدة الآن بقصر ثقافة مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

حضر الحفل الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وسيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، والدكتور إنجي البستاوي مدير المهرجان، والفنان أحمد وفيق، والفنان أحمد سلامة، والفنانة عزة لبيب، والفنان علاء مرسي وآخرون.

يشار إلى أن الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، وتحمل اسم المخرج جلال الشرقاوي، والرئيس الشرفي للمهرجان سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ومدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا المنتج هشام سليمان، والمهرجان يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.