لافروف: لا فكرة لدينا حول كيفية حل ترامب للأزمة الأوكرانية وننتظر المقترحات

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه ليس لديه أي فكرة عن كيفية حل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للأزمة الأوكرانية، وأنه "يجب انتظار المقترحات".

وأضاف لافروف، للصحفييين ردا على سؤال بهذا الشأن، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية،:" لا أستطيع أن أتخيل..سننتظر المقترحات".

وتابع " نؤكد بانتظام، عندما نُسأل عن ذلك، أنه على أي حال، فإن السياسي الذي يقول إنه ليس مع الحرب، بل مع السلام، يستحق الاهتمام.. لا نعرف بالضبط ما الذي سيتم اقتراحه، موقفنا صاغه الرئيس بوتين بوضوح في خطابه بوزارة الخارجية في 14 يونيو من هذا العام".

وحول محادثة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشار الألماني أولاف شولتس، قال لافروف إن "الكرملين حدد بوضوح تقييمه للمحادثة الهاتفية بين الرئيس بوتين والمستشار الألماني، وليس هناك ما يمكن إضافته".

وأضاف لافروف، للصحفيين عقب مشاركته في المنتدى الدولي للسلام والأمن "صير بني ياس"،: "فيما يتعلق بالجانب الروسي، في رأيي، أعلن الكرملين بالفعل، وهناك بيان صحفي. ليس هناك ما يمكن إضافته.. لقد أعلن الكرملين بوضوح تقييماته".

من جانبه، أفاد المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني شتيفن هيبستريت، بأن المستشار الألماني أولاف شولتس، أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، دعا خلالها إلى إنهاء النزاع المسلح في أوكرانيا.

وقال هيبستريت، في بيان،: "بعد ظهر اليوم، أجرى المستشار أولاف شولتس محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأشار إلى أن المستشار طالب بوتين بـ "إنهاء الحرب وسحب القوات".