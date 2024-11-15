ساعة يد لرئيس وكالة الفضاء الروسية شبيهة بساعة بوتين

كشفت قناة "RIAKremlinpool" على تليجرام أن يوري بوريسوف رئيس وكالة الفضاء والطيران الروسية، "روس كوسموس" ربما حصل على ساعة يد كتلك التي يرتديها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

ووفقا للقناة فإن الساعة من إنتاج مصنع "بيترهوف الإمبراطوري" الروسي لصناعة الساعات في بطرسبورج، ويتم تصنيعها وفق طلبات خاصة، لكنها حصلت على أرقام عربية بدلا من اللاتينية

كان موقع Gazeta.Ru قد أشار في وقت سابق إلى أن الساعة تحتوي على كريستال ياقوتي محدب، وإطار رفيع، وحزام جلدي أسود، وأن المصنع الذي ينتجها يصنع منها حوالي 40 قطعة سنويا.



وذكرت أنتونينا سكوريدينا، رئيسة قسم الإعلان والتسويق في مصنع "راكيتا" الروسي للساعات في وقت سابق أن هذه الساعات تصنع وفقا للمواصفات التي يطلبها العميل، والعميل يختار لون إطار الساعة ولون الحزام، كما يمكن وضع "شعار النبالة على الساعة وفقا لرغبة العميل".



ويعد مصنع "بترهوف الإمبراطوري" في بطرسبورج أحد أقدم مصانع المجوهرات في روسيا، تأسس هذا المصنع عام 1721، وأنتج مجوهرات من الأحجار الكريمة للعائلة المالكة في الإمبراطورية الروسية،

عقب ثورة أكتوبر1917 أنتج المصنع أحجارا تقنية دقيقة لصالح الإدارة العسكرية في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية والجيش الأحمر، ومنذ العام 1949، وبأمر من ستالين، بدأ المصنع بإنتاج ساعات يد، أطلق عليها تسمية "النصر" و"النجمة" ومنذ 1961 بدأ بإنتاج ساعات من نوع "Raketa".