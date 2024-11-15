إنجي البستاوي: شباب مهرجان شرم الشيخ قادرون على قيادة الحركة المسرحية

أعربت الدكتورة إنجي البستاوي مدير مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، عن سعادتها بشباب المهرجان الذي يحمل راية المسرح من أجياله السابقة.

وقالت البستاوي، تسع سنين من الكفاح والنجاح، شهدها المهرجان على مدار دوراته السابقة منذ ولادته حتى أصبح نبته مسرحية تنويرية في مجال فن المسرحي في الوطن العربي.

وقدمت البستاوي، عددا من الشباب الموهوبين والقادرين على قيادة الحركة المسرحية مستقبلا، معلنة أسماء الفائزين في مسابقة فاطمة المعدول للتأليف المسرحي، وأيضا جائزة أبو الحسن سلام في مجال البحث العلمي المسرحي، والفائزون بجائزة عصام السيد في الإخراج المسرحي.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، والمنعقدة الآن بقصر ثقافة مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

حضر الحفل الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، والدكتور إنجي البستاوي مدير المهرجان، والفنان أحمد وفيق، والفنانة منال سلامة، والفنانة عزة لبيب، والفنان علاء مرسي وآخرون.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه عرض فيلم تسجيلي يستعرض دورات المهرجان السابقة، بالإضافة إلى تفاصيل الدورة التاسعة.

يشار إلى أن الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، وتحمل اسم المخرج جلال الشرقاوي، والرئيس الشرفي للمهرجان سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ومدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا المنتج هشام سليمان، والمهرجان يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.