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الجمعة 15 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. ترامب يوافق على خطة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ السبت 16 نوفمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

ترامب يوافق على خطة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

نتنياهو يهدد بالتوغل فى لبنان حال فشل جهود وقف الحرب.. والحزب يراهن على الميدان

لجنة أممية: الحرب الإسرائيلية فى غزة تشهد سمات من الإبادة الجماعية

التقرير يوثق تداعيات هجمات إسرائيل المكثفة فى غزة التي دمرت الخدمات الأساسية

عمليات الهدم الإسرائيلية فى القدس الشرقية تشعل موجة غضب دولية

«داعش خراسان» يغتال سياسى فى حزب إسلامي

كيم جونج أون يأمر بإنتاج ضخم للطائرات المسيرة المتفجرة

كيم جونج أون يأمر بإنتاج ضخم للطائرات المسيرة المتفجرة

التجمع الوطنى الفرنسى يتهم القضاء بمحاولة إقصاء المعارضة الحقيقية

العدد
إسرائيل حزب الله ترامب لبنان وقف الحرب داعش