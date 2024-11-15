وزير الثقافة يكرم الرموز بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي .. بث مباشر

كرم الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيح الدولي للمسرح الشبابي، رموز المسرح في الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي بقصر ثقافة مدينة شرم الشيخ بحضور اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وذلك تقديرا لمشوارهم الإبداعي في إثراء الحركة المسرحية في الوطن العربي.

تضمنت قائمة المكرمين التالي: اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي حامل اسم الدورة، وتسلم التكريم الدكتور مدحت الكاشف، والدكتور سيد خاطر وكيل وزارة الثقافة المصرية الأسبق بدرع سميحة أيوب التقديري، والمخرج الروماني قسطنطين كرياك رئيس مهرجان سيبيو الدولى للمسرح كشخصية دولية، أحمد ابو رحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالشارقة كشخصية عربية.

بالإضافة إلى الفنان إبراهيم الحساوي من المملكة العربية السعودية بدرع سميحة أيوب التقديري، والفنانة حلا عمران من سوريا / فرنسا بدرع سميحة أيوب التقديري، والفنان المصري علاء مرسي بدرع سميحة أيوب التقديري، والنجم العالمي والبروفيسور ميخائيل جوريفوي من روسيا بدرع سميحة أيوب التقديري، والفنان محمد العمروسي بدرع المهرجان الشبابي، والمخرج ممدوح الأطرش من سوريا بدرع سميحة أيوب التقديري، والدكتور سعيد السيابي من سلطنة عمان بدرع سميحة أيوب التقديري، والمخرج محمد جبر الفائز بمسابقة أفضل شخصية مسرحية شابة.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، والمنعقدة الآن بقصر ثقافة مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

حضر الحفل الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وسيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، والدكتور إنجي البستاوي مدير المهرجان، والفنان أحمد وفيق، والفنان أحمد سلامة، والفنانة عزة لبيب، والفنان علاء مرسي وآخرون.



يشار إلى أن الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، وتحمل اسم المخرج جلال الشرقاوي، والرئيس الشرفي للمهرجان سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ومدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا المنتج هشام سليمان، والمهرجان يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.