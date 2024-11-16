بعد تعهده بإنهاء الحرب في أوكرانيا.. ترامب يواجه معارضات قوية من الجانبين.. وموقفه من كييف يناقض إدارة بايدن

إن إرث السياسة الخارجية لدونالد ترامب على وشك مواجهة أحد أعظم تحدياته: التوسط لإنهاء الصراع الدائر في أوكرانيا. لقد وعد الرئيس الأمريكي المنتخب بتغيير جذري في نهج أمريكا تجاه الحرب، وتعهد بإنهائها في غضون يوم من توليه منصبه.

ومع ذلك، في حين أن سمعة ترامب في عقد الصفقات أكسبته اهتمامًا كبيرًا، فإن الطريق إلى السلام بعيد كل البعد عن الوضوح.

وعد عالي المخاطر

يبدو أن تعهد حملة ترامب بإنهاء الحرب في أوكرانيا من خلال إقناع كل من الرئيس الأوكراني زيلينسكي والرئيس الروسي بوتين بالتفاوض أكثر صعوبة مما يبدو.

ويمثل موقفه في السياسة الخارجية بشأن أوكرانيا تناقضًا صارخًا مع موقف الإدارة الحالية تحت قيادة الرئيس بايدن، والتي قدمت مليارات الدولارات كمساعدات عسكرية لكييف.

ومع ذلك، فإن وعد ترامب بسحب الدعم العسكري الأمريكي ما لم يوافق زيلينسكي على وقف إطلاق النار يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى الوضع المتقلب بالفعل.

في حين أن تاريخ ترامب من العلاقات القوية مع زعماء العالم مثل بوتن قد يمنحه بعض النفوذ الدبلوماسي، إلا أن هناك العديد من العقبات التي تقف في طريقه. أولًا، أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن حكومته لن تتفاوض مع روسيا بينما يظل فلاديمير بوتين في السلطة.

يمنع مرسوم عام ٢٠٢٢، الذي وقعه زيلينسكي، أي مناقشات مع روسيا تحت قيادة بوتين، مما يشير إلى المعارضة العميقة الجذور في كييف لأي مفاوضات سلام يمكن اعتبارها تنازلًا عن مطالب موسكو.

موقف أوكرانيا الصارم وحيز التنازل المحدود

يشكل رفض أوكرانيا التفاوض تحت قيادة بوتين حجر عثرة حاسم. وعلاوة على ذلك، حتى لو كانت كييف منفتحة على المحادثات، فقد صرح زيلينسكي أن أي تنازلات إقليمية، مثل التنازل عن أجزاء من أوكرانيا لروسيا، يجب أن تتم الموافقة عليها من خلال استفتاء وطني.

ومع ذلك، تشير استطلاعات الرأي إلى أن المواطنين الأوكرانيين من غير المرجح أن يدعموا مثل هذه الخطوة، مما يجعل أي اتفاق على هذه الجبهة صعبًا بشكل خاص.

وعلى الرغم من هذه الصعوبات، أعلن ترامب علنًا أنه سيستخدم نفوذه للضغط على زيلينسكي للموافقة على وقف إطلاق النار.

وانتقد الرئيس الأوكراني علنًا لكونه ماهرًا في تأمين مبالغ ضخمة من المساعدات العسكرية الأمريكية واقترح أن زيلينسكي يمكن محاسبته على غزو روسيا لأوكرانيا.

وعلى النقيض من ذلك، كانت تصريحات ترامب حول بوتين أكثر إيجابية، حيث وصف الزعيم الروسي بأنه شخصية قوية وقادرة تربطه بترامب علاقة شخصية.

ويؤكد هذا الاختلاف في الخطاب على الديناميكيات الجيوسياسية المعقدة التي يتعين على ترامب التعامل معها.

لا يوجد مسار واضح لبوتين

لقد أثار نهج ترامب ردود فعل متباينة من كييف. في حين دعم العديد من المسئولين الأوكرانيين علنًا المساعدة الأمريكية، فقد أمل البعض سرًا في فوز ترامب. وقد أعربوا عن إحباطهم إزاء التأخير في تسليم الأسلحة في ظل إدارة بايدن، مما أدى إلى خسائر بشرية غير ضرورية. وقد أشار الخبير الاقتصادي الأوكراني تيموفي ميلوفانوف إلى أن ترامب من المرجح أن يدفع كييف نحو الحل، سواء كانت أوكرانيا مستعدة أم لا. ويسلط هذا الشعور الضوء على الشعور المتزايد بالإلحاح داخل أوكرانيا مع استمرار الحرب.

ومع ذلك، فإن التحدي المتمثل في التفاوض مع الرئيس بوتين يظل أكثر صعوبة. فقد أوضح بوتين أنه لن يرضى بأي شيء أقل من المكاسب الإقليمية الكبيرة في أوكرانيا، بما في ذلك ضم شبه جزيرة القرم وأجزاء من منطقة دونباس.

كما طالب أوكرانيا بالتخلي رسميا عن أي تطلعات مستقبلية للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. ويؤدي عدم رغبة بوتين في تخفيف هذه المطالب إلى تعقيد أي محادثات سلام محتملة، حيث لم يقترح أي زعيم غربي، بما في ذلك ترامب، خطة يمكن أن تلبي توقعات روسيا دون تقويض سيادة أوكرانيا. وأكدت تاتيانا ستانوفايا، المحللة السياسية الروسية في مركز كارنيجي في موسكو، أن أي خطة، بما في ذلك خطة ترامب، لن تكون مقبولة لدى بوتين ما لم تتضمن تنازلات إقليمية كبيرة. إن موقف بوتين الحازم يشير إلى استراتيجية أوسع نطاقًا تتبناها روسيا لفرض سيطرتها على أراضي أوكرانيا، وقد أبدى بوتين استعدادًا ضئيلًا للتنازل عن هذه الأهداف.

زيادة أو تقليص التدخل الأمريكي

نظرًا للتقدم العسكري الجاري في أوكرانيا من جانب القوات الروسية، فقد يواجه ترامب قرارًا أكثر صعوبة. ففي حين اقترح أنه سيزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا إذا رفض بوتين أي خطط سلام، فإنه قد يأذن أيضًا باستخدام أسلحة بعيدة المدى تستهدف عمق روسيا.

وهذا التصعيد المحتمل هو أحد القضايا التي قد تؤدي إلى مواجهة نووية، وهو السيناريو الذي حذر منه بالفعل المسئولون الروس.

في هذا السياق، لاحظ إيد أرنولد، وهو محلل أمني أوروبي، أن هناك القليل من الأرض المتبقية للمفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، بالنظر إلى الحالة الحالية للصراع.

وفي حين قد يحاول ترامب الضغط على زيلينسكي للدخول في محادثات، فمن غير المرجح أن تقدم أوكرانيا تنازلات كبيرة تحت مثل هذا الضغط.

من ناحية أخرى، قد يتبنى الرئيس الأمريكي المنتخب موقفا أكثر حزما تجاه بوتين، مما قد يؤدي إلى تصعيد الصراع بشكل أكبر.

لا يزال الطريق إلى الأمام غير مؤكد

بينما يستعد ترامب لتولي منصبه، يواجه تعهده بإنهاء حرب أوكرانيا عقبات خطيرة على جانبي الصراع. وفي حين قد يكون لديه نفوذ أكبر على زيلينسكي، فإن موقف روسيا المتشدد تحت حكم بوتين يمثل تحديا أعظم.

وسوف يتم اختبار قدرة ترامب على التوسط في السلام في أوكرانيا بينما يسعى إلى موازنة وعود حملته الانتخابية مع الحقائق الجيوسياسية للحرب المستمرة والدموية.

لا يزال المجتمع الدولي متوترا حيث قد يؤدي نهج ترامب إلى تغيير جذري في السياسة الخارجية الأمريكية. ولكن في غياب أي تغييرات كبيرة في مواقف موسكو أو كييف، يظل من غير الواضح إلى أي مدى قد يحرز ترامب تقدمًا نحو التوصل إلى حل سلمي في المستقبل القريب.

إن المخاطر التي تهدد الأمن العالمي لم تكن قط أعلى مما هي عليه الآن، وسوف تكشف الأشهر المقبلة ما إذا كان النهج الدبلوماسي الفريد الذي يتبناه ترامب قادرًا على تمهيد الطريق أمام السلام الدائم، أو ما إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد.

