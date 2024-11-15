المشدد 15 سنة لعاطل قتل عاملا فى مشاجرة بالزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد على عاطل لاتهامه بقتل عامل، إثر نشوب مشاجرة بينهما بمنطقة الزاوية الحمراء.

وجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد من غير سبق الإصرار والترصد، بأن قام المتهم ويدعى أحمد. ج. ح، 25 سنة، عاطل بجريمته إثر مشاجرة نشبت بينه، وبين المجني عليه ويدعى محمد .م، بأن قام المتهم بالتعدي بالضرب عليه باستخدام سلاح أبيض (مطواة)؛ مسددا للمجني عليه طعنتين استقرتا بجسده، قاصدا قتله، فأحدث به الإصابات الواردة في تقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.

أمرت النيابة باستدعاء شهود العيان على الواقعة والذين أدلوا بأقوالهم أمام النيابة العامة والتي جاءت على النحو التالي:

الشاهد الأول: يدعى، سيد. م.ك 45 سنة، فني في شركة إصلاح غسالات ، وأفاد في أقواله أنه أثناء ركوبه (توك توك)، برفقة المجني عليه، توقف لتصادم كوتش الدراجة في الرصيف وآنذاك فوجئ بالمتهم يقفز من شرفة مسكنه تجاههما مباغتا المجني عليه بتسديد طعنتين استقرتا بالصدر والظهر مستخدما سلاح أبيض عبارة عن مطواة قرن غزال.

وأفاد معاون مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بأنه تلقى بلاغا بوفاة المجني عليه متأثرا بإصابته وتوصلت تحريات المباحث لارتكاب المتهم الواقعة على إثر مشاجرة نشبت بينه وبين المجني عليه بأن قام المتهم بالتعدي بالضرب على المجني عليه مستخدما سلاح أبيض مطواة قرن غزال، محدثا به إصابات أودت بحياته.

باستجواب المتهم أقر بارتكاب الواقعة وقيامه بالتعدي على المجني عليه محدثا به الإصابات التي أودت بحياته.

وعليه أمرت النيابة بتحريز السلاح المستخدم في الجريمة وإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التي قضت بحكمها سالف الذكر.