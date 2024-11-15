مصرع حداد فى انهيار بلكونة عقار قديم بالمنصورة

تسبب انهيار بلكونة عقار قديم بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، فى مصرع شخص تصادف مروره، وجرى إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة فيما انتقل مسئولو حي غرب تمهيدا لإزالة العقار حتى سطح الأرض بعد ان تبين انه صادر بحقه قرار إزالة.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بورود بلاغ من الأهالى بسقوط بلكونة عقار قديم بشارع سكة سندوب بالقرب من مكتب البريد القديم ووفاة شخص فى الحال.



انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبدالحميد الشورى، رئيس المباحث، وسيارة الإسعاف وقوات الحماية المدنية الى مكان البلاغ بالفحص تبين مصرع"السيد ملح"، حداد، تصادف مروره أسفل عقار قديم مكون من ثلاث طوابق علوية، وسقطت أجزاء كبيرة من البلكونة ما تسبب فى وفاته.

جرى نقل جثمان المتوفى الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما انتقل مسئولو حي غرب المنصورة الى مكان الواقعة وجرى فرض كردون أمني بمحيط العقار تمهيدا لإزالته حتى سطح الأرض.