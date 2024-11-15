مطران طنطا للروم الأرثوذكس يترأس صلوات القداس الإلهي في القاهرة

ترأس صباح اليوم المتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس (طنطا) وتوابعها والمفوض البطريركي للشؤون العربية القداس الإلهي في كنيسة رؤساء الملائكة بمنطقة الظاهر - القاهرة، بمعاونة المتقدم فى الكهنة الأب يوسف داروس راعى الكنيسة والأب يوسف نويصرى كاهن الكنيسة.

وحضر القداس الإلهي رئيس مجلس وكلاء الكنيسة المهندس، سالم قسيس وأعضاء المجلس وجمع غفير من شعب الكنيسة.

في كلمة المتروبوليت تحدث عن أهمية الحضور إلى الكنيسة، الأسرة التي هي كنيسة صغيرة، التربية الأسرية، والعلاقة بين الزوجين وتصرفاتهما وتأثير ذلك على الأطفال.

وفي نهاية القداس أقيمت صلاة التريصاجيون فى ذكرى الأربعين عن روح المنتقلة عنا مارى عبد الملاك زوجة المهندس سمير ظريفة عضو مجلس الوكلاء.