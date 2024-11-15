حسين فهمي: مصر بها سينما عريقة ويجب استخدام التكنولوجيا حتى تتقدم

افتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر، بحضور رئيس المهرجان الفنان الكبير حسين فهمي ومدير المهرجان الناقد عصام زكريا ومدير أيام القاهرة لصناعة السينما الناقد محمد سيد عبد الرحيم.

تفقد حسين فهمي سوق مهرجان القاهرة السينمائي الذي يجمع بين صناع السينما والشركات الإنتاجية من مختلف أنحاء العالم العربي والدولي ويضم السوق عددًا من شركات الإنتاج المصرية والهيئات السينمائية الكبرى، وعلى رأسها هيئة الأفلام المصرية التي تلعب دورًا محوريًا في دعم الصناعة السينمائية المحلية خلال المرحلة الأخيرة.

وقال الفنان حسين فهمي عقب الافتتاح إن صناعة السينما منتعشة والسينما المصرية بخير وستظل بخير ولدينا أفلام وأستوديوهات عظيمة، وأن دور العرض والسينما المصرية لها باع ومازالت بقوتها فمصر بها صناعة عريقة يجب استخدام التكنولوجيا فيها حتى تتقدم.

كما افتتح حسين فهمي، معرض دولبي لأول مرة، والذي يقدم تجربة فريدة تتيح لزوارها استكشاف أحدث تقنيات الصوت والصورة في عالم السينما، ويعد هذا المعرض تعاوناً بين المهرجان وشركة متخصصة فى تطوير تكنولوجيا الصوت والمرئيات، ويهدف إلى تعزيز تجربة المشاهد السينمائية ونقلها إلى مستوى جديد.

وقال عقب افتتاح معرض دولبي إنه أثناء توليه لرئاسة دورة سابقة من المهرجان، عمل لمدة ثلاثة أيام على تسويق هذه الفعالية ، وخلال هذه المدة استطاع جمع مجموعة كبيرة من المعدات والأدوات الخاصة بصناعة السينما، والتي حصل عليها إقبال كبير للغاية وتم بيعها بصورة كاملة.

وأكد "فهمي" أنه يشعر بسعادة بالغة اليوم لاعادة هذا التسويق من جديد، خلال فعاليات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي ، مشيرا إلى وجود تعاون جديد خلال هذه الفعالية بين صناع السينما.

وتمثل أيام القاهرة لصناعة السينما منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل FIAPF.