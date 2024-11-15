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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قبل انطلاق المباراة.. جوميز يجرى تغيير على تشكيل الزمالك أمام النصر الليبي

جوميز
جوميز
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أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، تغييراً على التشكيل الذي سيبدأ به الأبيض ودية النصر الليبي، المقرر لها بعد قليل على ملعب شهداء بنينا في اعتزال النجم الليبي خالد حسين.

ودفع الجهاز الفني للزمالك بمحمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلاً من أحمد عبد الرحيم "إيشو".

وأصبح تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد عاطف – جيفرسون كوستا – أحمد رفاعي – أحمد محمود.

خط الوسط : زياد كمال – سيف فاروق جعفر – مهاب ياسر.

خط الهجوم : محمود عبد الرازق "شيكابالا" – حسام أشرف – كونراد ميشالاك.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وأحمد مجدي وحسن أبو المعاطي ومحمود بنتايج وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومصطفى شلبي وسيدي ندياي وناصر منسي وسيف الجزيري.

قبل انطلاق المباراة تشكيل الزمالك امام النصر الليبي الزمالك تشكيل الزمالك النصر الليبي