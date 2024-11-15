قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، إن هدفه كان تحقيق الفوز أمام كاب فيردي و سعيد بأداء اللاعبين رغم الغيابات المؤثرة بسبب الإصابة والإيقاف ومعظمهم من العناصر الأساسية .
واضاف حسن في موتمر صحفي عقب مباراة كاب فيردي، أن الأهم هو تحقيق نتائج إيجابية والتعادل أمر جيد مع فريق قوي وعلي ملعبه مثل كاب فيردي .
وتابع ضربة الجزاء ليست صحيحة لكن أخطاء التحكيم أمر وارد.
واختتم مدرب الفراعنة أشكر كاب فيردي علي حسن الاستقبال .
البوابة سبورت
حسام حسن: التعادل مع كاب فيردي علي أرضه نتيجة ايجابية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، إن هدفه كان تحقيق الفوز أمام كاب فيردي و سعيد بأداء اللاعبين رغم الغيابات المؤثرة بسبب الإصابة والإيقاف ومعظمهم من العناصر الأساسية .
قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، إن هدفه كان تحقيق الفوز أمام كاب فيردي و سعيد بأداء اللاعبين رغم الغيابات المؤثرة بسبب الإصابة والإيقاف ومعظمهم من العناصر الأساسية .