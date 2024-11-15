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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حسام حسن: التعادل مع كاب فيردي علي أرضه نتيجة ايجابية

حسام حسن
حسام حسن
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قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم،  إن هدفه كان تحقيق  الفوز أمام كاب فيردي و سعيد بأداء اللاعبين رغم الغيابات المؤثرة بسبب الإصابة والإيقاف ومعظمهم من العناصر الأساسية .
واضاف حسن في موتمر صحفي عقب مباراة كاب فيردي، أن الأهم هو تحقيق نتائج إيجابية والتعادل أمر جيد مع فريق قوي وعلي ملعبه مثل كاب فيردي .
وتابع ضربة الجزاء ليست صحيحة  لكن أخطاء التحكيم أمر وارد.
واختتم مدرب الفراعنة  ⁠أشكر كاب فيردي علي حسن الاستقبال .
 

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