محافظة السويس تحدد رسوم إقامة مهرجانات التسوق والمعارض

أعلنت محافظة السويس عن تحديد رسوم لاقامة مهرجانات التسوق و المعارض "البازارات " بالاماكن المفتوحة داخل المحافظة لتشجيع العارضين من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقالت المحافظة إن المعارض بالنسبة للعارضين فرصة لهم لعرض منتجاتهم من المشغولات و كافة المنتجات والتى تشمل الملابس والمفروشات والأغطية والمأكولات وادوات المنزل فضلا عن قطع الاكسسورات و الزينة و منتجات التجميل..

فى نفس السياق ، وافق اللواء طارق حامد الشاذلي ، محافظ السويس، على إقامة مهرجان تسويق " هلا بازار " خلال يومي الخميس و الجمعة ٢٨ & ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤ وتم تسديد رسوم لإقامة المهرجان طبقا للأشتراطات والتعليمات الجديدة لضبط الاجراءات الخاصة بتلك الفاعليات وصدرت خطابات بمعرفة حي السويس للتنسيق بين كافة الأجهزة .

وتم تسديد مبلغ ٥٠ ألف جنيه لصالح حي السويس و ٣ آلاف جنيه لصالح الغرفة التجارية وغيرها من الجهات المسئولة ..

يقام هذا الحدث لتنشيط حركة التجارة و التسوق و مواجهة الركود ، وكذلك التسويق للبراندات والشركات والعارضين من داخل و خارج السويس وهو اتجاه مميز لأستفادة المحافظة من ممتلكاتها ، وكذلك استفادة أهل السويس من التخفيضات و العروض المميزة التي تقدم بهذا الحدث .