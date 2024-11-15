ads
الجمعة 15 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظة السويس تحدد رسوم إقامة مهرجانات التسوق والمعارض

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت محافظة السويس عن تحديد رسوم لاقامة مهرجانات التسوق و المعارض "البازارات " بالاماكن المفتوحة داخل المحافظة لتشجيع العارضين من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقالت المحافظة إن المعارض بالنسبة للعارضين فرصة لهم لعرض منتجاتهم من المشغولات و كافة المنتجات والتى تشمل الملابس والمفروشات والأغطية والمأكولات وادوات المنزل فضلا عن قطع الاكسسورات و الزينة و منتجات التجميل..

فى نفس السياق ، وافق اللواء طارق حامد الشاذلي ، محافظ السويس،  على إقامة مهرجان تسويق " هلا بازار " خلال يومي الخميس و الجمعة ٢٨ & ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤ وتم تسديد رسوم لإقامة المهرجان طبقا للأشتراطات والتعليمات الجديدة لضبط الاجراءات الخاصة بتلك الفاعليات وصدرت خطابات بمعرفة حي السويس للتنسيق بين كافة الأجهزة .

وتم تسديد مبلغ  ٥٠ ألف جنيه لصالح حي السويس و ٣ آلاف جنيه لصالح الغرفة التجارية وغيرها من الجهات المسئولة ..
يقام هذا الحدث لتنشيط حركة التجارة و التسوق و مواجهة الركود ، وكذلك التسويق للبراندات والشركات والعارضين من داخل و خارج السويس وهو اتجاه مميز لأستفادة المحافظة من ممتلكاتها ، وكذلك استفادة أهل السويس من التخفيضات و العروض المميزة التي تقدم بهذا الحدث .

أهل السويس أصحاب المشاريع الصغيرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الصغيرة والمتوسطة حى السويس لغرفة التجارية محافظة السويس محافظ السويس