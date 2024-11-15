سقط أثناء اللعب.. تطورات الحالة الصحية لمحمد شوقي لاعب كفر الشيخ

​​​​​​كشف الكابتن مجدي الزواوي عضو مجلس إدارة نادي كفرالشيخ الرياضي، والمشرف على فريق كرة القدم في النادي، تطورات حالة اللاعب محمد شوقي لاعب كرة القدم، والذي سقط في أرضية الملعب، أثناء مباراة فريقه مع فريق القزازين أول أمس، قائلاً، يتم تقديم الرعاية الصحية له بمستشفى الزرقا المركزى بمحافظة دمياط.

وأضاف، أنه تم استقبال اللاعب باستقبال المستشفى، و الذي وصل بزرقة شديدة وتوقف قلب اللاعب و تم عمل إنعاش قلبي رئوي فاستجاب اللاعب بعد ١٥ دقيقة، ثم حدث توقف بالقلب مرة أخرى و تم عمل إنعاش قلبي رئوي لمدة ٣٠ دقيقة، و استجاب اللاعب وتم عمل صدمات كهربائية و وضع اللاعب على جهاز التنفس الصناعي بالعناية المركزة.



وأوضح، أنه تم عمل الأشعات اللازمة ( عادية - تليفزيونية - ايكو ) و كذلك عمل التحاليل ( صورة الدم - غازات الدم - تحاليل كلى ) مع عمل رسم قلب و خريطة للسوائل.



وتابع، أثبتت التحاليل وجود فشل تنفسي مع زيادة الحموضة بالدم، و تأثر الكلى و ارتفاع تحاليل وظائفها مع ارتفاع انزيمات القلب، و تبين بعد رسم القلب و الايكو وجود جلطة بالقلب و تم إعطاؤه العلاج اللازم لمثل هذه الحالات.



تم عرض اللاعب على أخصائي المخ و الأعصاب و استشاري القلب و الصدر للتقييم ، وأوضح أنه حتى اللحظة فإن التقييم العام للحالة، ( حرجة للغاية )

كان الحكم على الغزناوي حكم مباراة كفرالشيخ، القزازين بالقسم الثاني ب، ألغى مباراة الفريقين في الدقيقة 81 بعد إخطاره بخطورة حالة اللاعب محمد شوقي، الذي سقط مغشيا عليه في الدقيقة 21 من زمن المباراة .

وسقط شوقي في الدقيقة 21، بعد إصابته بأزمة قلبية حادة وبلع لسانه، وتلقى إسعافات أولية وتم نقله لمستشفى الزرقا، واستكمل الحكم المباراة، حتى أخطره الجهاز الإداري في الدقيقة 80 من زمن المباراة بتدهور حالة اللاعب، فألغى المباراة بعد نزول عدد من الجماهير للملعب، وعلى الفور أخطر الحكم لجنة الحكام الرئيسية ومراقب المباراة بإلغاء المباراة، خوفاً على حياة اللاعب، وتأثر لاعبي الفريقين بما حدث له.

فيما أعلن محافظ كفرالشيخ، متابعته حالة اللاعب، وقيامه بالإتصال بأسرة اللاعب للأطمئنان على حالته، عارضًا تقديم كافة الامكانيات اللازمة.

كما أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم والدعاية لحالة اللاعب المصاب، وتوفيرها لكل مايحتاجه من نقل لمستشفيات متقدمة، حالة استقرار الحالة، متمنيًا الشفاء العاجل له.