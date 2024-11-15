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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

فيلم قصير يستعرض مكرمي الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.. صور

الفنانة السورية حلا
الفنانة السورية حلا عمران
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عرضت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، فيلما قصيرا يستعرض مكرمي الدورة التاسعة.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، والمنعقد الآن بقصر ثقافة مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

حضر الحفل الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء،  والدكتور إنجي البستاوي مدير المهرجان، والفنان أحمد وفيق، والفنانة منال سلامة، والفنانة عزة لبيب، والفنان علاء مرسي وآخرون.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه عرض فيلم تسجيلي يستعرض دورات المهرجان السابقة، بالإضافة إلى تفاصيل الدورة التاسعة.

يشار إلى أن الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، وتحمل اسم المخرج جلال الشرقاوي، والرئيس الشرفي للمهرجان سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ومدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا المنتج هشام سليمان، والمهرجان يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

 

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