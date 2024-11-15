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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اكتشاف نظام بيئي كامل يعود إلى 280 مليون سنة بجبال الألب الإيطالية نتيجة ذوبان جليدي

قمم جبال الألب
قمم جبال الألب
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تسبب ذوبان جليدي نتيجة التغير المناخي في اكتشاف نظام بيئي كامل يعود إلى 280 مليون سنة بين قمم جبال الألب الإيطالية في فالتيلينا شمال شرق ميلانو.

وذكرت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية، اليوم الجمعة، أن متسلقة جبال اكتشفت بالصدفة موقعا أحفوريا يعود تاريخه إلى العصر الجيولوجي البرمي، نتيجة ذوبان نهر جليدي.

وأضافت أن فريقا من الخبراء وجد حفريات تظهر عليها بصمات أصابع رفيعة للغاية، ومسارات ذيول طويلة مرنة لبرمائيات وزواحف، وأبعاد آثار أقدام تشير لحيوانات يتراوح طولها بين 2 و3 أمتار.

ولفتت إلى نقل الاكتشافات الأولى بطائرة هليكوبتر سيتم تقديمها للجمهور في متحف التاريخ الطبيعي في ميلانو.

ويعد الاكتشاف الجديد إثراء للمعرفة بالحياة في العصر البرمي، كما أن ذوبان الأنهار الجليدية يمنح علماء الحفريات الفرصة لدراسة هذه الاكتشافات.

التغير المناخي نظام بيئي قمم جبال الألب