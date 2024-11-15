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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل بهدف يحكم مباراة الفراعنة وكاب فيردي

منتخب مصر
منتخب مصر
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انتهت مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب كاب فيردي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.


وخاض حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني المباراة بتشكيل جديد كليا بعد إراحة اغلبية لاعبي المنتخب الأساسيين، وذلك بعد التأهل الرسمي لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

جاء التشكيل كالتالي:

محمد الشناوي
محمد حمدي
محمد ربيعة
حمدي فتحي 
أحمد عيد
محمد شحاتة
محمود صابر
أحمد نبيل كوكا 
طاهر محمد طاهر 
إبراهيم عادل
أسامة فيصل.

منتخب مصر مباراة كاب فيردي تعادل