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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة النصر الليبي ودياً

الزمالك
الزمالك
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، التشكيل الذي سيخوض  به فريقه مباراة النصر الودية المقرر لها بعد قليل باستاد شهداء بنينا، في اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد عاطف – جيفرسون كوستا – أحمد رفاعي – أحمد محمود.

خط الوسط : زياد كمال – سيف فاروق جعفر – مهاب ياسر.

خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم "إيشو" – حسام أشرف – كونراد ميشالاك.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وأحمد مجدي وحسن أبو المعاطي ومحمود بنتايج وعبد الله السعيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وسيدي ندياي وناصر منسي وسيف الجزيري.

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