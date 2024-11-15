بطريرك الأقباط الكاثوليك يشهد حفل تخرج الدفعة 54 من معهد التربية الدينية

شهد اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، حفل تخرج الدفعة الرابعة والخمسين لخدام وخادمات معهد التربية الدينية، بالسكاكيني.

شارك في الاحتفال الأب روماني فوزي، مدير الكلية الإكليريكية، بالمعادي، والأب إبرام ماهر، نائب مدير الكلية، والأب أنطونيوس زكا، مدير الدروس بالكلية، والأب هدية تامر، أحد رعاة كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة، والأخت ماري جوزيفا كرومل، مديرة المعهد، وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

بدأ اليوم بالصلاة الافتتاحية، أعقبها الفقرات التالية: عرض الخبرات المختلفة، والأفلام التسجيلية، لعمل مجموعات الخريجين، الذين تدربوا في كنائس: العائلة المقدسة، بالزيتون، السيدة العذراء، بالمعادي، وسيدة البشارة، بالمهاجرين، بالإضافة إلى كلمة منشط السنة الرابعة.

وفي كلمته، أشار البطريرك إلى المشاركة في أعمال الجمعية العامة العادية السادسة عشرة لسينودس الأساقفة بروما، مؤكدًا أهمية دور خادم التعليم المسيحي في نقل الإيمان المسيحي للمخدوم.

وشدد الأب البطريرك ضرورة التكوين الدائم الشخصي، والتنشئة المستمرة لمعلم خدمة التربية الدينية على كافة المستويات، متمنيًا للجميع عملًا مثمرًا، ومستقبلًا باهرًا.

تلا ذلك، توزيع شهادات التخرج، والهدايا التذكارية على الخريجين، بالإضافة إلى التقاط الصور الختامية. وانتهى الاحتفال برتبة الإرسال، لخدام وخادمات نشاط التربية الدينية، بقيادة غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق.

كذلك، قدم معهد التربية الدينية هدية تذكارية إلى بطريرك الأقباط الكاثوليك، بمناسبة تذكار السيامة الأسقفية لغبطته.

الجدير بالذكر أن عدد الخريجين للدفعة الرابعة والخمسين، من معهد التربية الدينية، بالسكاكيني، بلغ أربعة وعشرين فردا