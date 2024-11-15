واشنطن تطالب إسرائيل بتسريع الإمدادات الإنسانية إلى غزة والسعي لحل أزمة لبنان

حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إسرائيل على اتخاذ المزيد من الخطوات لتسريع وتيرة تقديم المساعدات الحيوية إلى قطاع غزة والحفاظ عليها، بما يشمل الغذاء والدواء والإمدادات الأساسية الأخرى.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين بلينكن ونظيره الإسرائيلي المعين حديثا جدعون ساعر، لتهنئته على توليه منصبه، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية، في بيان، اليوم الجمعة.

وشدد بلينكن على أهمية إنهاء الحرب في غزة وتحرير جميع الرهائن، والعمل نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

وتناول الوزيران، خلال الاتصال، ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان يُمكّن المدنيين الإسرائيليين واللبنانيين من العودة إلى منازلهم بأمان.