وزير الثقافة ومحافظ جنوب سيناء على الريد كاربت بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.. صور

وصل منذ قليل وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء على الريد كاربت الخاص بحفل افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي.

وذلك وسط أجواء احتفالية مميزة ومبهرة وتوافد عدد من نجوم المسرح العربي والعالمي على الريد كاربت الخاص بالمهرجان.

كان من أبرز الحضور على الريد كاربت، الفنان علاء مرسي، والفنانة منال سلامة، والفنان أحمد وفيق، والمخرج عصام السيد، النجم والبروفسير الروسي ميخائيل جوريفوي، الفنانة اللبنانية مروة قرعوني ، والفنانة التونسية صابرين شعباني ، مدير إدارة المسرح بدائرة الشارقة أحمد بو رحيمة، الفنانة حلا عمران ، الدكتور سيد خاطر ، المخرج محمد جبر ، الكاتب المسرحي ابراهيم الحسيني، الفنان العالمي قسطنطين كرياك ، المخرج ممدوح الأطرش، الدكتور سعيد السيابي ، الكاتبة والفنانة اريكا مولدفان الدكتورة كاملة الهنائي ، المخرج كابيلا ايرديلكارا عضو لجنة تحكيم مسابقة المونودراما دراما ، أحمد الرواس عضو لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبرى، عادل شمس عضو لجنة تحكيم مسابقة مسرح الطفل والنشء، والفنان فيصل الدرمكي، والاعلامي ماجد لفته العابد الفنان أحمد شاكر، الدكتورة رانيا يحيي مدير الأكاديمية المصرية بروما ، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة محمد عبد الحافظ ناصف ، المذيعة بوسي شلبي ، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بسوريا دكتور ثامر العربيد ، الفنان أحمد شاكر ، الفنانة عزة لبيب ، الأستاذ الدكتور مدحت الكاشف ، مصممة الديكور د. مروة عودة عضو لجنة تحكيم مسابقة مسرح الشارع وعدد كبير من النجوم والمسرحيين والفرق المشاركة بمسابقات المهرجان

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 حتى 20 نوفمبر الجاري، وتحمل الدورة المقبلة اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي ، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان ،ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ومحافظ جنوب سيناء لواء دكتور خالد مبارك وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة .