ضبط سائق ميكروباص دهس عاملا وتسبب في وفاته ببولاق الدكرور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط سائق سيارة ميكروباص متهم بدهس عامل والتسبب في وفاته بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ

بالفحص تبين أنه أثناء محاولة عامل عبور الطريق صدمته سيارة ميكروباص مما تسبب في وفاته جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببين في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.