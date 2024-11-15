القاهرة الإخبارية: تصفيات أمم أفريقيا.. منتخب مصر يتحدى كاب فيردي



تتواصل التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا المقرر انطلاقها بالمغرب العام المقبل حيث يلاقي المنتخب المصري مضيفه منتخب الرأس الأخضر على الملعب الوطني.

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا بعنوان « تصفيات أمم أفريقيا.. منتخب مصر يتحدى كاب فيردي»

جاء في التقرير: يخوض الفراعنة المباراة دون ضغوطات بعدما تأهلوا للنهائيات بحصد 12 نقطة من أربع مواجهات حيث حققوا العلامة الكاملة بالفوز على موريتانيا ذهابًا وإيابًا وبوتسوانا ذهابًا والرأس الأخضر ذهابًا وعقب المباراة ستعود بعثة المنتخب إلى البلاد لملاقاة بوتسوانا في الجولة السادسة من نفس التصفيات في التاسع عشر من الشهر الجاري.

وأضاف التقرير، رغم حجز مصر مكانها في النهائيات القارية إلى جانب 7 منتخبات إلا أن معركة التأهل لا تزال محتدمة وتنتظر حسم المراكز الـ16 في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات.