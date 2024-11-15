بوتين يؤكد هاتفيًا لشولتس: روسيا لم ترفض أبدًا تسوية الصراع مع أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده لم ترفض أبدًا التسوية السياسية والدبلوماسية للصراع مع أوكرانيا، وستظل منفتحة على استئناف المفاوضات التي أوقفها نظام كييف.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي للرئيس الروسي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، وهو الأول من نوعه منذ ديسمبر 2022، حيث جرى تبادل مفصل وصريح لوجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، حسبما أفاد بيان للكرملين، أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال بوتين، إن "الأزمة الحالية كانت نتيجة مباشرة لسنوات عديدة من سياسة حلف شمال الأطلسي (الناتو) العدوانية التي تهدف إلى إنشاء نقطة انطلاق مناهضة لروسيا على الأراضي الأوكرانية، مع تجاهل مصالح بلادنا في المجال الأمني والدوس على حقوق السكان الناطقين بالروسية".

ووفقا للكرملين فإن "المقترحات الروسية معروفة جيدًا، وقد تم تحديدها بشكل خاص في خطاب وزارة الخارجية الروسية في شهر يونيو الماضي. وينبغي أن تأخذ الاتفاقيات المحتملة في الاعتبار مصالح روسيا في مجال الأمن، وأن تستند إلى حقائق إقليمية جديدة، والأهم من ذلك، القضاء على الأسباب الجذرية للصراع".

وحول الوضع في العلاقات الروسية الألمانية.. أشار بوتين إلى تدهورها غير المسبوق في جميع الاتجاهات نتيجة للمسار غير الودي للسلطات الألمانية.

وأكد بوتين، أن روسيا قد أوفت دائمًا بالتزاماتها في قطاع الطاقة، ومستعدة للتعاون إذا أبدت ألمانيا اهتمامًا. كما تفي دائمًا بشكل صارم بمعاهداتها والتزاماتها التعاقدية في قطاع الطاقة، وهي مستعدة للتعاون المتبادل المنفعة إذا أبدى الجانب الألماني اهتمامًا بذلك".

في السياق.. أفاد المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني شتيفن هيبستريت، بأن المستشار أولاف شولتس، دعا خلال المحادثة الهاتفية، مع الرئيس بوتين، إلى إنهاء النزاع المسلح في أوكرانيا.