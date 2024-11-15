وزارة الدفاع الصينية تحث الولايات المتحدة على "التوقف فورا" عن تسليح تايوان

حث تشانج شياو قانج، المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة على "التوقف فورا عن تسليح منطقة تايوان الصينية، ووقف أعمالها الخطيرة التي تعرّض السلام والاستقرار في مضيق تايوان للخطر".

جاءت دعوة المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية خلال مؤتمر صحفي ردا على تسليم الولايات المتحدة وحدات من نظام الصواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس) إلى تايوان مع خطة لتدريب قوات تايوان على تشغيل هذه الأسلحة.

وألقى المتحدث، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، باللوم على سلطات /الحزب الديمقراطي التقدمي/ "لبيع مصالح الأهالي في تايوان، ومحاولة التماس دعم خارجي لما يسمى "استقلال تايوان"، بحسب قوله.

وقال تشانغ إن "مثل هذه التصرفات ستدفع تايوان فقط نحو حافة الحرب"، وأن جيش التحرير الشعبي الصيني "سيعزز استعداداته القتالية لإحباط المحاولات الساعية لما يسمى "استقلال تايوان" وتدخل القوى الخارجية، بكل حزم".