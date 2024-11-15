مصر وكاب فيردي .. انطلاق الشوط الثاني

انطلق الشوط الثاني من مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب كاب فيردي في الجولة الخامسة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

كان قد انتهي الشوط الاول بتقدم الفراعنة بهدف عن طريق طاهر محمد

أعلن حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، تشكيل الفراعنة في مواجهة كاب فيردي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

جاء التشكيل كالتالي:



محمد الشناوي

محمد حمدي

محمد ربيعة

حمدي فتحي

أحمد عيد

محمد شحاته

محمود صابر

أحمد نبيل كوكا

طاهر محمد طاهر

إبراهيم عادل

أسامة فيصل