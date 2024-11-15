مدرس جيولوجيا بكفر الشيخ يهدي طالبا سيارة بمليون ونصف المليون جنيه

فاز الطالب إياد يحي الشربيني، الثاني على الجمهورية في الثانوية العامة العام الماضي، والأول في مادة الجيولوجيا، بسيارة ثمنها مليون ونصف المليون جنيه، في حفل كبير بأحدي القاعات بمدينة كفرالشيخ، بينما تسلم 14 طالب أخر هدايا منها 3 رحلات عمرة ولاب توب، وهدايا أخرى.

سلم مدرس الجيولوجيا ماجد أمام ، الطالب السيارة في حضور 400 طالب وأولياء إمورهم، وسط أطلاق العاب نارية وفرحة كبيرة.

وقال الطالب الفائز بالسيارة،. أنه علم بفوزه بالسيارة بعد يوم واحد من ظهور النتيجة، وأنه لم يصدق إلا بعد أن أستلم السيارة في الحفل.

عبرت حنان فرج مدرسة ووالدة الطالب أياد يحي الشربيني، الحاصل على المركز الثاني في الثانوية العامة والأول في مادة الجيولوجيا، عن سعادتها بفوز نجلها بسيارة قيمة، هو طالب بمدرسة زكي نجيب محمود بقرية ميت الخولي بمركز الزرقا وحصل على نسبة 98.5%، ومجموع 60 من 60 في الجيولوجيا

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