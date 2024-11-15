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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مدرس جيولوجيا بكفر الشيخ يهدي طالبا سيارة بمليون ونصف المليون جنيه

الثاني على الثانوية العامة والأول في الجيولوجيا

الطالب أياد يحي الشربيني
الطالب أياد يحي الشربيني الفائز بالسيارة
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فاز الطالب إياد يحي الشربيني، الثاني على الجمهورية في الثانوية العامة العام الماضي، والأول في مادة الجيولوجيا، بسيارة ثمنها مليون ونصف المليون جنيه، في حفل كبير بأحدي القاعات بمدينة كفرالشيخ، بينما تسلم 14 طالب أخر هدايا منها 3 رحلات عمرة ولاب توب، وهدايا أخرى. 

سلم مدرس الجيولوجيا ماجد أمام ، الطالب السيارة في حضور 400 طالب وأولياء إمورهم، وسط أطلاق العاب نارية وفرحة كبيرة. 

وقال الطالب الفائز بالسيارة،. أنه علم بفوزه بالسيارة بعد يوم واحد من ظهور النتيجة، وأنه لم يصدق إلا بعد أن أستلم السيارة في الحفل. 

عبرت حنان فرج مدرسة ووالدة الطالب أياد يحي الشربيني، الحاصل على المركز الثاني في الثانوية العامة والأول في مادة الجيولوجيا، عن سعادتها بفوز نجلها بسيارة قيمة، هو طالب بمدرسة زكي نجيب محمود بقرية ميت الخولي بمركز الزرقا وحصل على نسبة 98.5%، ومجموع 60 من 60 في الجيولوجيا 

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كفر الشيخ فوز طالب ثانوية عامة بسيارة قيمة ثمنها مليون ونصف المليون جنيه مدرس جيولوجيا بكفر الشيخ يهدي طالب سيارة بمليون ونصف المليون جنيه الجيولوجيا تهدي طالب سيارة فاخرة حفلة بكفر الشيخ لطلاب الثانوية العامة