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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حافلة الزمالك تصل ملعب شهداء بنينا لمواجهة النصر الليبى

حافلة الزمالك
حافلة الزمالك
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وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد شهداء بنينا الدولي في ليبيا، استعداداً لمواجهة النصر الليبي في اعتزال خالد حسين.

حرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على النزول إلى أرض ملعب المباراة فور الوصول قبل بدء عمليات الإحماء.

لاقت بعثة الزمالك حفاوة كبيرة من جانب مسؤولي النادي الليبي فور الوصول إلى ستاد شهداء بنينا، كما حرصت الجماهير على الهتاف للفريق الأبيض.

يحل الزمالك ضيفاً على فريق النصر الليبي في الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد شهداء بنينا في اعتزال النجم الليبي خالد حسين.

حافلة الزمالك الزمالك النصر الليبي