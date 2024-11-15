بالإنفوجراف..حصاد وزارة العمل في 7 أيام

أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة انفوجرافا بشأن نشاط الوزارة خلال الـ 7 أيام الماضية.

خلال الأسبوع التقى وزير العمل محمد جبران مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،في إجتماع مُشترك بشأن الجامعة العمالية، لبحث آليات تطوير "الجامعة"..

كما شهد وزير العمل فعاليات تخرج دفعة من خريجي معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة، المستفيدين من المنحة المجانية المقدمة من "الوزارة"، لتدريب هؤلاء الشباب على 23 مهنة يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،وبمعايير وشهادات دولية،بعد رفع قُدراتهم التنافسية فى سوق العمل..وسَلَّم الوزير 50 شهادة لأوائل الخريجين الذين وصل عددهم إلى 500 خريج، كمرحلة أولى،من بين 1745 مُتدرِّب تستهدفهم هذه "المنحة الوزارية" المجانية خلال الفترة المقبلة ..وألقى "الوزير" كلمة،في حفل ختام مشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا"،بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية،والمُنعقد بالقاهرة ...

عقد الوزير، إجتماعًا عبر "الفيديو كونفرانس" ،مع رؤساء وأعضاء مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ، التابعين لوزارة العمل،حيث وجه لهم الشكر والتقدير على جهودهم ،وحثهم على المزيد من العمل ،وتكثيف تلك الجهود ،والتواصل مع العمالة المصرية التي تعمل في نطاق كل مكتب عمالي والبالغ عددها 9 مكاتب في بلدان عربية وأوروبية ..

شهد هذا الأسبوع أيضًا بيان مهم لوزير العمل محمد جبران ،أمام مجلس الشيوخ..حيث استعرض الوزير ،جهود "الوزارة"،في تطوير منظومة التدريب المهني ،وخطة التدريب من أجل التشغيل في الداخل والخارج ، ومكافحة الهجرة غير الشرعية،وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج...ومعاقبة شركات الحاق العمالة المخالفة..ودعم العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل والتأكيد على أن " الوزارة" حريصة على صدور قانون العمل لضمان تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العامل، وأبرز ما يتضمنه مشروع قانون العمل الجديد الذي نظمت الوزارة بشأنه حوار إجتماعي شاركت فيه كافة الأطراف المعنية ،من تعزيز علاقات العمل وصناعة بيئة لائقة تحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال ،وتشجع على الاستثمار ،ولتطوير منظومة التفتيش، وتنظيم ساعات العمل،وحماية حقوق المرأة..ولصدور قانون يتفق مع أنماط العمل الجديدة ،ولا يخالف الاتفاقيات الدولية..وكذلك ينظم العمل عبر المنصات الرقمية...كما تحدث الوزير عن خطة الوزارة نحو التحول الرقمي وتقديم كل الخدمات للمواطنين بشكل مميكن ،والكتروني ....

تحدث الوزير عن التعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج ،وتوقيع العديد من بروتوكولات للتعاون من أجل ربط التدريب والتعليم الفني باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،لتنفيذ توجيهات وتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ...

استقبل وزير العمل محمد جبران، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نقيب المهندسين طارق النبرواي والوفد المرافق له، لبحث تعزيز سُبل التعاون بين "الوزارة" و"النقابة"، في مجال التدريب ،وتوفير فرص العمل ..

تلقى وزير العمل ،تقريرًا من الملحق العمالي بدولة الكويت ،بشأن الرد على توجيهاته، فيما يخص متابعة ملف إجراءات تجديد إقامة بعض المهندسين المصريين العاملين بالكويت،من الحاصلين على بكالوريوس هندسة من الجامعات المصرية ، واعتماد شهاداتهم،والتسجيل في عضوية جمعية المهندسين الكويتية ..كما تقدم وزير العمل بخالص العزاء والمواساة إلى أسر العمال ضحايا حادث طريق "المطرية الجديد - بورسعيد"،من أبناء مركز ومدينة المطرية ،بمحافظة الدقهلية ..

خلال الأسبوع ،أعلن وزير العمل عن فتح باب التقديم على 21 وظيفة في مجالات " التسويق والمبيعات والشيفات"،للعمل في مؤسسة ولاء الشيف للانتاج الفني بالمملكة العربية السعودية ،وذلك بواقع 7 وظائف لكل مجال من هذه المجالات الثلاثة..وفي استجابة سريعة لطلب برلماني

كما أعلن جبران ، عن إعادة تشغيل مكتب عمل بني عبيد،بمحافظة الدقهلية ،بمقره الكائن بمجلس المدينة ، بعد توقف استمر أكثر من عامين متتاليين ،بسبب عدم وجود قوى وظيفية لتشغيله،ليصبح الأن بعد التطوير، مكتب متعدد الأنشطة ليشمل النشاط -ليس فقط- استخراج كعب العمل .. وتواصل مديريات العمل في المحافظات تنفيذ توجيهات الوزير جبران، بالاستمرار في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وذلك من خلال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإنتاج ،وكذلك تكثيف الجهود في مراكز التدريب المهني لتنمية مهارات الشباب على مهن المستقبل ،في اطار خطة الوزارة "التدريب من أجل التشغيل"..وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ..

إلى "الانفوجراف"..

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