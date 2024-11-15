كنيسة السيدة العذراء بجبل قسقام تحتفل بتذكار تكريسها في أجواء روحانية

احتفلت كنيسة القديسة السيدة العذراء الأثرية بجبل قسقام، المعروفة بدير المحرق، مساء اليوم، بعشية عيد تكريسها بإقامة صلاة التسبحة ورفع بخور عشية.



شهدت الاحتفالية حضور لفيف من الآباء الكهنة والشعب القبطي الذين تجمعوا لإحياء هذا الحدث الروحي الهام الذي يخلد ذكرى تكريس الكنيسة التي تحمل تاريخًا عريقًا وتراثًا روحانيًا يمتد عبر القرون.





بدأت الأمسية بصلاة التسبحة، حيث ارتفعت أصوات المصلين بالتسابيح والألحان الروحية، تلاها رفع بخور عشية الذي ملأ أرجاء الكنيسة برائحة الإيمان والتقوى.





يُذكر أن كنيسة السيدة العذراء الأثرية بجبل قسقام تُعد من أقدم وأهم المزارات المسيحية في مصر، حيث ترتبط بتاريخ العائلة المقدسة وزيارتها إلى مصر، مما يجعلها وجهة روحية وتاريخية بارزة.