صور.. درة تتألق في أول عرض عالمي لفيلمها "وين صرنا" بمهرجان القاهرة 

تألقت النجمة درة على السجادة الحمراء الخاصة بالعرض العالمي الأول للفيلم الوثائقي "وين صرنا" الذي تتولى إخراجه وإنتاجه لأول مرة، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، في الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ظهرت درة بجانب بطلات فيلمها "وين صرنا" على السجادة الحمراء، وحرص عدد من الفنانين على حضور العرض الخاص لفيلم "وين صرنا" منهم الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنانة سوسن بدر، الفنانة هند عبد الحليم، السيناريست عمرو محمود ياسين، الفنان محمد محمود عبد العزيز، الفنان شريف رمزي، والفنانة ألفت عمر، والفنان حسين فهمي رئيس المهرجان.



فيلم "وين صرنا" أخرجته وأنتجته النجمة درة في أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".