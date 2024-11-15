وكيل صحة بني سويف تحيل أطباء وصيادلة وتمريض مستشفى الواسطى المركزي للتحقيق

قررت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، مساء اليوم الجمعة خلال زيارتها المفاجئة لمستشفى الواسطى المركزي إحالة عدد من الأطباء والصيادلة، والتمريض ومسئولي الأمن للتحقيق بالشؤون القانونية لعدم تواجدهم وما تم رصده من سلبيات خلال الجولة، لمتابعة سير العمل.

يأتى ذلك في إطار المتابعة المستمرة لتقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات داخل المحافظة، ومتابعة تواجد النوبتجيات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف.

كما تفقدت وكيل وزارة الصحة، عدد من الأقسام المختلفة داخل المستشفى لمتابعة تواجد أطقم النوباتجية، واوصت بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية في الصيدلية والاستقبال والطوارئ وذلك بعد السماع لشكاوى المرضى من عدم توافر بعض الادويه داخل المستشفى

و اكدت ضرورة تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين المترددين على المستشفى خلال الفترات المسائية.

ووجهت الدكتورة سماح جاد بصرف مكافأة للتمريض حضانة الأطفال المبتسرين وفنيين الإشاعة، تقديرًا لجهودهم والأداء المتميز في تقديم الخدمة الصحية على أعلي مستوي.

وتفقدت القسم الفندقى وأكدت على سرعة الإنتهاء من التجهيزات تمهيدا لافتتاحه قريبا للمرضى .