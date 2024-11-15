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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

إقامة قداس الكنيسة الأثيوبية و الإريترية بدير العذراء بجبل قسقام

ارشيف
ارشيف
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احتفلت الكنيسة الأثيوبية والكنيسة الإريترية بعيد تكريس كنيسة السيدة العذراء الأثرية بديرها بجبل قسقام، وذلك بصلاة القداس الإلهي اليوم بكنيسة مارجرجس وكنيسة السيدة العذراء بالدير.

وقد رتبت الكنيسة الأثيوبية الصوم المعروف بصوم قسقام ومدته أربعون يومًا، يبدأ من ٢٦ توت وينتهي ليلة عيد تكريس كنيسة السيدة العذراء بجبل قسقام.

يذكر أن الكنيسة الأثيوبية والكنيسة الإريترية هما كنيستين متفقتين معنا في الإيمان الأرثوذكسي وأحد كنائس العائلة الأرثوذكسية الشرقية.

ويشار إلى أن أحب الأثيوبيين الأماكن التي عاش فيها السيد المسيح له المجد في فلسطين، كذلك في قسقام في مصر التي اعتبروها أورشليم الثانية فانجذب الكثير منهم إلى ترك بلادهم والتوجه إلى هذه الأماكن ليحيوا فيها حياة النسك والزهد.

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