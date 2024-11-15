إنتر ميلان يجدد عقد مدافعه الألماني حتى 2029

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، مساء اليوم الجمعة، تجديد عقد مدافعه الشاب، يان أوريل بيسيك، ليستمر داخل قلعة النيراتزوري لمواسم مقبلة.

تعاقد إنتر ميلان مع بيسيك، قلب دفاع منتخب ألمانيا الأولمبي في عام 2023، بعقد يمتد لخمس سنوات لينتهي عقده في صيف 2028، وذلك قبل أن يمدد النادي الإيطالي تعاقده مع المدافع الألماني الشاب حتى عام 2029.

بيسيك يستمر مع إنتر ميلان حتى عام 2026

يأتي تجديد عقد بيسيك مع إنتر ميلان بعد المستويات المميزة، التي قدمها صاحب الـ23 عامًا منذ انضمامه للفريق في الصيف الماضي.

انضم بيسيك إلى إنتر ميلان قادمًا من نادي آرهوس الدنماركي، حيث سرعان ما استطاع حجز مكان أساسي في التشكيل الأساسي لفريق الأفاعي تحت قيادة المدير الفني سيموني إنزاجي.

يستعد إنتر ميلان لمواجهة هيلاس فيرونا يوم السبت 23 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

يحتل إنتر ميلان حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة، بعد مرور 12 جولة.