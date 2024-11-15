نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.. صور

توافد منذ قليل، عدد من نجوم الفن من مختلف بلدان العالم، على الريد كاربت بقصر ثقافة مدينة شرم الشيخ، لحضور حفل افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي.

جاء على رأس الحضور الفنانة منال سلامة، والفنانة عزة لبيب، والفنان علاء مرسي، والإعلامية بوسي شلبي، أحمد أبو رحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالشارقة، والمخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية السابق بأكاديمية الفنون ولفيف من الجاليات العربية والأجنبية.

ومن المقرر أن ينطلق حفل افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، بقصر ثقافة مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وسيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، والدكتور إنجي البستاوي مدير المهرجان.

يشار إلى أن الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، وتحمل اسم المخرج جلال الشرقاوي، والرئيس الشرفي للمهرجان سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ومدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا المنتج هشام سليمان، والمهرجان يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.