المطران شيحان يشهد الجمعية العمومية العادية لكاريتاس مصر

شهد المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، وممثل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، لدى جمعية كاريتاس مصر، الجمعية العمومية العادية اليوم المنعقدة في كاريتاس مصر

أقيمت الجمعية العمومية بمقر إدارة كاريتاس مصر، بشبرا، بمشاركة المستشار الدكتور جميل حليم، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور أيمن صادق، المدير العام للجمعية، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

افتتح المستشار الدكتور جميل حليم الاجتماع بكلمة عن أبرز أعمال وإنجازات الجمعية في أنشطة العمل الأهلي والاجتماعي، بمختلف برامج ومشروعات العمل بالجمعية في العديد من القطاعات.

وعرض رئيس مجلس إدارة جمعية كاريتاس مصر أوجه الشراكة والتعاون بين الجمعية، وعدد من الجهات الحكومية، والخاصة داخل، وخارج القُطر المصري.

خلال الاجتماع، تم استعراض التقارير الخاصة بالموازنة السنوية للجمعية، واعتماد الجمعية العمومية لتقرير مكتب المراجعة عن أعمال الجمعية خلال عام ٢٠٢٤، والموافقة عليه من جانب أعضاء الجمعية العمومية المشاركين في الاجتماع.

يذكر ان هذا الانطلاق بأتى عقب تأكيد قداسة البابا فرنسيس أن جمعية كاريتاس هي الذراع الاجتماعي للكنيسة الكاثوليكية