وكيل صحة الدقهلية يشيد بجهود الأطقم الطبية في التعامل مع حادث المطرية

أشاد الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية بجهود الأطقم الطبية والإدارية بصحة الدقهلية فى التعامل مع الحالات المصابة بحادث طريق المطرية - بورسعيد والذي أدى الى وفاة 12 وإصابة 23 آخرين.



وقال وكيل وزارة الصحة فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الفرق الطبية لاسيما بمستشفى المطرية والمنزلة تعاملت مع الحادث بمهنية عالية في أداء الواجب الإنساني، مثمناً التعاون المثمر والمستمر بين جميع الجهات الرسمية في إدارة الحادثة.

وأكد أن الفرق الطبية والفنية الإدارية عملت على مدار الساعة لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمصابين، مضيفاً أن فرق الطوارئ الطبية كانت في موقع الحادث فور وقوعه وتم نقل المصابين إلى المستشفيات على وجه السرعة، مساهمين في الحد من تقليل حجم الأضرار الصحية والبشرية.

وأعرب وكيل الوزارة عن خالص التحية وأسمى آيات التقدير لأبطال المنزلة المطرية والإدارات الطب العلاجي والجيش الأبيض بالدقهلية وهيئة الاسعاف. مؤكداً أن ما قاموا به يعد نموذجاً يدرس فى إدارة الأزمات ونجاح يستحقوا عليه كل تقدير .

وخص بالشكر كل من الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى والدكتور سيد فاروق مدير إدارة المستشفيات والدكتورة نجلاء فتحى مدير إدارة الرعاية الحرجة علاوة على الدكتور أحمد سعد مدير مستشفى المنزلة والدكتور محمد بطين مدير مستشفى المطرية .

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية،قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة لمأمور مركز شرطة المطرية، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل ووجود ضحايا ومصابين

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ محل الواقعة، وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين تصادم سيارة نقل وأتوبيس أسفر عن الحادث مصرع 12 مواطن وإصابة 23 مواطن، وتم نقلهم الي مستشفي النصر والزهور ببورسعيد والمنزلة والمطرية بمحافظة الدقهلية.