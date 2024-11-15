عملاق إنجليزي جديد ينضم لسباق التعاقد مع عمر مرموش

أكدت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الجمعة، على انضمام علامق إنجليزي جديد لسباق التعاقد مع النجم المصري عمر مرموش، مهاجم نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وكشفت تقارير صحفية, أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، دخل السباق للحصول على خدمات مرموش، بجانب دخول ليفربول في مفاوضات مع آينتراخت فرانكفورت للظفر بخدمات نجم منتخب مصر.

وأصبح مرموش هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، حيث يرتبط اسمه أيضًا بأندية ليفربول، أرسنال، أستون فيلا، نوتنجهام فورست الإنجليزيين، بالإضافة إلى بايرن ميونخ الألماني، وبرشلونة الإسباني.

مانشستر يونايتد يزاحم ليفربول على ضم عمر مرموش

ويرتبط مرموش بعقد مع آينتراخت فرانكفورت حتى صيف عام 2027، مما يشير إلى أن النادي الألماني لن يتخلى عن نجمه بسهولة، إذ أن فرانكفورت يطلب مبلغًا قدره 60 مليون يورو للتخلي عن مرموش.

وبحسب شبكة «TeamTalk» البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يرى في عمر مرموش إضافة قوية لهجوم الفريق، خاصة بعد المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب مع آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم.

وتشير التقارير إلى أن المنافسة ستكون شرسة بين مانشستر يونايتد وليفربول للظفر بخدمات الفرعون المصري الجديد في الملاعب الأوروبية.

ويتصدر عمر مرموش قائمة هدافي الدوري الألماني في الموسم الحالي برصيد 11 هدفًا، بالتساوي مع الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ.