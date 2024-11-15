حالة حرجة .. وكيل صحة دمياط يزور اللاعب محمد شوقي

قام الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط يرافقه الدكتورة سوزان الكيكي مدير إدارة الرعاية الحرجة و العاجلة بمديرية الصحة عصر اليوم الجمعة بزيارة مستشفى الزرقا المركزي قسم الرعاية المركزة للاطمئنان على حالة اللاعب محمد شوقي والذي توقف قلبه أثناء لعب مباراة كرة قدم بين فريقه كفر الشيخ والقزازين على ملعب نادي الزرقا و تم نقله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بمستشفى الزرقا المركزى

التقى بدران أهل اللاعب لطمأنتهم و شرح التطورات الطبية لحالته .

وقال : فيما يخص حالة اللاعب محمد شوقي لاعب كرة القدم والذى يتم تقديم الرعاية الصحية له بمستشفى الزرقا المركزى بمحافظة دمياط توقف قلب اللاعب أثناء لعب مباراة كره قدم على ملعب نادي الزرقا وهرع رجال الإسعاف للاعب وتم عمل الإسعافات الأولية ودخلت سيارة الإسعاف إلى الملعب و تم نقله إلى مستشفى الزرقا المركزي.

تم استقبال اللاعب باستقبال المستشفى ووصل بزرقة شديدة وتوقف قلب اللاعب و تم عمل إنعاش قلبي رئوي فاستجاب اللاعب بعد ١٥ دقيقة ثم حدث توقف بالقلب مرة أخرى وتم عمل إنعاش قلبي رئوي لمدة ٣٠ دقيقة واستجاب اللاعب وتم عمل صدمات كهربائية ووضع اللاعب على جهاز التنفس الصناعي بالعناية المركزة.

تم عمل الأشعات اللازمة عادية وتليفزيونية وايكو وكذلك عمل التحاليل صورة الدم وغازات الدم وتحاليل كلى مع عمل رسم قلب وخريطة للسوائل .

أثبتت التحاليل وجود فشل تنفسي مع زيادة الحموضة بالدم وتأثر الكلى وارتفاع تحاليل وظائفها مع ارتفاع انزيمات القلب وتبين بعد رسم القلب والايكو وجود جلطة بالقلب وتم إعطاؤه العلاج اللازم لمثل هذه الحالات.

تم عرض اللاعب على أخصائي المخ والأعصاب واستشاري القلب والصدر للتقييم وحتى اللحظة فإن التقييم العام للحالة حرجة للغاية