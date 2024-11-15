أمطار ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غداً

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غداً السبت، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، و مائل للحرارة علي جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي كافة الانحاء .

كما يشهد غداً السبت، شبورة مائية صباحاً على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطار متوسطة على مناطق من مطروح وتمتد خفيفة إلى مناطق من الإسكندرية على فترات متقطعة.

ويتوقع الخبراء أن يشهد غداً السبت نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد علي فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غداً السبت على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 20 وعلى شمال الصعيد 26 للعظمى والصغرى 14 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15 درجة.