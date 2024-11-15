غزل المحلة يجدد الثقة في أحمد عيد عبد الملك قبل مواجهة الجونة

أكد المهندس وليد خليل، رئيس نادي غزل المحلة، ثقته الكاملة في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة أحمد عيد عبد الملك، مشيرا إلى قدرته على قيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الدوري الممتاز.

حضر مران الفريق الأخير، المهندس تامر خليل، نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الفنية بنادي غزل المحلة، والذين أكدوا على ثقتهم في أحمد عيد عبد الملك وجهازه الفني.

من جانبه، أكد المدير الفني أحمد عيد عبد الملك أن فريق غزل المحلة يعمل بشكل مكثف خلال فترة التوقف الحالية؛ من أجل تجهيز اللاعبين لمواجهة الجونة في الجولة الثالثة من الدوري.

أحمد عيد عبد الملك يعالج أخطاء غزل المحلة في الدوري

وأشار أحمد عيد إلى أنه يسعى إلى معالجة الأخطاء التي ظهرت في المباريات السابقة، وإعادة التوازن للفريق قبل استئناف مشواره في الدوري.

وأضاف أن زعيم الفلاحين يعاني من بعض الغيابات بسبب الإصابات، ولكن عودة كل من عبد الرحيم عموري وأسامة النجار من الإصابة ستعزز من قوة الفريق.

ومن المقرر أن يخوض غزل المحلة مباراتين وديتين خلال فترة التوقف، وذلك من أجل الوقوف على جاهزية اللاعبين قبل مواجهة الجونة.

وعاد غزل المحلة إلى دوري الأضواء بعد غياب موسم واحد، حيث هبط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى في نهاية موسم 2022-2023.

ويواجه غزل المحلة بعد نهاية التوقف الدولي الحالية، نظيره الجونة على ملعب استاد خالد بشارة، يوم 23 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.