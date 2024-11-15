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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محمود التهامى يحيي حفل "نداء المحبة" في روما

محمود التهامي
محمود التهامي
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إستضافت الأكاديمية المصرية للفنون بروما برئاسة أ.د. رانيا يحيى ، أمسية رائعة من الموسيقى الصوفية التى تعبر عن الهوية المصرية أحياها المنشد الشهير محمود التهامى . 

الأمسية بعنوان "نداء المحبة" وأظهر فيها الفنان المتميز الموسيقى الصوفية الساحرة و التى لاقت إعجاب جمهور الحضور من الجنسيات المختلفة .

ورحبت مدير الأكاديمية بالحضور باللغتين العربية والإيطالية وقدمت التهامى ضيف الحفل وأضفت كلماتها الإفتتاحية جوا من التناغم تجاوز حدود اللغة ليعكس قيمة و أهمية التبادل الثقافى و الفنى بين الشعوب ودعت الحضور للإستمتاع بجمال الموسيقى غذاء الروح . 

 

إستهل الفنان محمود التهامى الحفل بلمحة تاريخية عن الموسيقى الصوفية المفعمة بالروحانيات والعمق العاطفى فى محبة الله فى هذا النوع من الموسيقى .

 

يذكر أن الفنان محمود التهامى يقدم من هذا النوع الإنشاد الصوفى لأول مرة بالأكاديمية المصرية للفنون بروما ورافقته الفرقة الموسيقية المتميزة من العازفين المصريين و التوانسة و المغاربة تأكيدا على تكاملية الشعوب وتلاقيها حول الفنون خاصة الموسيقى .

 

فى ختام الحفل منحت مدير الأكاديمية شهادة شكر وتقدير للفنان الكبير محمود التهامى تقديرا لمشاركته الناجحة والمتميزة وادائه البارع خلال الموسم الثقافى 2024/2025 

 

 

محمود التهامي روما رانيا يحيى