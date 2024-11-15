محمود التهامى يحيي حفل "نداء المحبة" في روما

إستضافت الأكاديمية المصرية للفنون بروما برئاسة أ.د. رانيا يحيى ، أمسية رائعة من الموسيقى الصوفية التى تعبر عن الهوية المصرية أحياها المنشد الشهير محمود التهامى .

الأمسية بعنوان "نداء المحبة" وأظهر فيها الفنان المتميز الموسيقى الصوفية الساحرة و التى لاقت إعجاب جمهور الحضور من الجنسيات المختلفة .

ورحبت مدير الأكاديمية بالحضور باللغتين العربية والإيطالية وقدمت التهامى ضيف الحفل وأضفت كلماتها الإفتتاحية جوا من التناغم تجاوز حدود اللغة ليعكس قيمة و أهمية التبادل الثقافى و الفنى بين الشعوب ودعت الحضور للإستمتاع بجمال الموسيقى غذاء الروح .

إستهل الفنان محمود التهامى الحفل بلمحة تاريخية عن الموسيقى الصوفية المفعمة بالروحانيات والعمق العاطفى فى محبة الله فى هذا النوع من الموسيقى .

يذكر أن الفنان محمود التهامى يقدم من هذا النوع الإنشاد الصوفى لأول مرة بالأكاديمية المصرية للفنون بروما ورافقته الفرقة الموسيقية المتميزة من العازفين المصريين و التوانسة و المغاربة تأكيدا على تكاملية الشعوب وتلاقيها حول الفنون خاصة الموسيقى .

فى ختام الحفل منحت مدير الأكاديمية شهادة شكر وتقدير للفنان الكبير محمود التهامى تقديرا لمشاركته الناجحة والمتميزة وادائه البارع خلال الموسم الثقافى 2024/2025