كاتب صحفي: إسرائيل تحاول العبث ببنود القرار 1701

قال الكاتب الصحفي محمد عبدالحفيظ، مدير تحرير جريدة الشروق، إن إسرائيل تحاول العبث ببنود القرار1701، حيث صرحت في أكثر من مرة على لسان عدد من المسؤولين في حكومة نتنياهو أنها تسعى لأن يكون لها حرية حركة في الجنوب اللبناني، مشيراً إلى أن بعض القادة صرحوا أن الطيران الحربي الاسرائيلي سيكون له حرية الحركة في كامل لبنان لملاحقة قادة حزب الله ومنع تدفق الأسلحة إليه.

وأضاف «عبدالحفيظ»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المقترح الذي سلمته السفيرة الأمريكية إلى نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني المفوض من حزب الله للتواصل مع الأمريكيين وغيرهم للوصول إلى تسوية، جرى إعادة صياغته بما يسمح لإسرائيل باستباحة جنوب لبنان بدعوى حدوث أي خرق من حزب الله، وهو الشرط الذي لم يقبله حزب الله ولا الدولة اللبنانية.

وأكد«عبدالحفيظ»، أنه في حالة إدعاء قوات الاحتلال الإسرائيلي فشل الجيش اللبناني و اليونيفيل في الحفاظ على أمن إسرائيل سيكون من حقها التدخل في جنوب لبنان حتى شمال الليطاني وضرب حزب الله واستهداف مباني ومؤسسات مدنية بدعوى استخدامها في الدعم العسكري لقوات حزب الله.