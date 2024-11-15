زي النهارده..جستين الثاني يخلف عمه جستينيان الأول على عرش الإمبراطورية البيزنطية

شهد اليوم الجمعة 15 نوفمبر أحداث سياسية وتاريخية ورياضية هامة على مدار التاريخ البشرى ابرزها:

عام565 جستين الثاني يخلف عمه جستينيان الأول إمبراطورا للإمبراطورية البيزنطية.

عام 1533 فرانثيسكو بيثارو يصل إلى قوسقو عاصمة إمبراطورية الإنكا.

عام 1791 - جامعة جورجتاون تفتح أبوابها لتكون بذلك أول جامعة كاثوليكية في الولايات المتحدة.

عام 1820 أهل فاس البالي يبايعون مولاي إبراهيم بن اليزيد خارجين بذلك عن بيعة السلطان سليمان بن محمد.

عام 1821 - القاجاريون يهاجمون الأناضول الشرقية ويحاصرون بغداد.

عام 1889 - بداية النظام الجمهوري في البرازيل.

عام 1920 - عقد أول اجتماع لعصبة الأمم في جنيف.

عام1930 صدور القانون «رقم 49 لسنة 1930» بشأن إصلاح الأزهر، وهو الذي مهد لظهور الجامعة الأزهرية.

1939 - افتتاح مقبرة توت عنخ آمون للجمهور.

1943 - الزعيم الألماني هاينريش هيملر يأمر بوضع الغجر على نفس المستوى مع اليهود ووضعهم في معسكرات الاعتقال من أجل إبادتهم.



في عام 1961 بدء البث الرسمي لتلفزيون الكويت.

عام 1969 مظاهرة ضد حرب فيتنام قام بها متظاهرون تتراوح أعدادهم بين 250000 و500000 يقومون بمظاهرة سلمية ضد حرب فيتنام في واشنطن العاصمة، وسميت المظاهرة «بالمسيرة ضد الموت».

عام 1979 تيد كازينسكي يضع عبوة متفجرة في عنبر الشحن من رحلة من شيكاغو، إلينوي إلى واشنطن، مما أجبر الطائرة على الهبوط الاضطراري.



عام 1988 المجلس الوطني الفلسطيني يعلن من الجزائر الاستقلال وقيام دولة فلسطين وتشكيل حكومة فلسطينية بالمنفى برئاسة ياسر عرفات.

عام 2000 تأسيس سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

عام 2001 مايكروسوفت تعرض إكس بوكس في الأسواق.

عام 2002 انتخاب هو جينتاو أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني، ويعتبر ذلك تمهيدا لاختياره رئيسًا لجمهورية الصين الشعبية.

عام 2003 تفجيرات إرهابية في إسطنبول بتركيا أودت بحياة عدد كبير من الضحايا..

عام 2012 الحزب الشيوعي الصيني ينتخب شى جين بينغ أمينًدكا عامًا للحزب خلفا لهو جينتاو.

عام 2012 كتائب عز الدين القسام تستخدم صواريخ فجر 5 لأول مرة وتقصف تل أبيب خلال هذا اليوم بصاروخ فجر 5 وصاروخ M75.



عام 2017 لوحة سالفاتور مندي، لليوناردو دا فينشي، تباع في مزاد علني بمبلغ 450.3 مليون دولار، ما يجعلها في أعلى قائمة أغلى اللوحات الفنية.

وعام 2018 بيع لوحة بورتريه فنان (مسبح مع شخصيتين) للرسام ديفيد هوكني بمبلغ 90.3 مليون دولار، لتصبح اللوحة الأغلى لرسام لا يزال على قيد الحياة حتى هذا التاريخ.

عام 2019 اندلاع احتجاجات شعبية عامة في إيران عقب إعلان الحكومة زيادة أسعار الوقود بنسبة 300%.

عام 2020 الرئيس المؤقت لبيرو مانويل ميرينو يستقيل بعد احتجاجات واسعة أعقبت عزل الرئيس مارتن فيزكارا.

مايا ساندو تفوز بالانتخابات الرئاسية المولدوفية، وبذلك تصبح أول امرأة تشغل منصب الرئيس في البلاد.

في عام 2021 دمر القمر الاصطناعي كوزموس 1408 بواسطة سلاح روسي مضاد للأقمار الاصطناعية وتحول إلى حطام فضائي.

