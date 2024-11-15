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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع كفاءة مسطحات وميادين الإسماعيلية وتركيب 4 مواسير مياه بمدخل المدينة

رفع كفاءة مسطحات
رفع كفاءة مسطحات وميادين الإسماعيلية وتركيب ٤ مواسير مياه عك
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يواصل جهاز التطوير والتجميل أعمال رفع كفاءة وصيانة المسطحات الخضراء بميادين الإسماعيلية.

وجرى تركيب 4 مواسير خط 8 بوصة على جانبي ترعة طريق بورسعيد، وإعادة تشغيل خط المياه وري مدخل طريق الإسماعيلية القاهرة، ومدخل طريق الإسماعيلية بورسعيد وري المسطحات مرة أخرى.

وعلى جانب آخر، تم صيانة المسطحات الخضراء والأشجار المثمرة التي تم زراعتها خلال مبادرة زراعة الأشجار المثمرة.

يأتي ذلك بالإضافة لرفع مخلفات المسطحات الخضراء وصيانة الجزيرة الوسطى من حديات وقص أشجار الطريق الدائري.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالشكل الجمالي والحضاري الذي يميز محافظة الإسماعيلية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

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