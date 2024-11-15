محافظ قنا يتفقد مجمع المواقف لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات

تفقد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، أعمال مشروع مجمع المواقف بمدينة قنا، للوقوف علي نسب التنفيذ في إطار متابعته للموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية وأعمال التطوير بمدينة قنا، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروعات الخدميه لتعظيم الاستفادة من استثمارات الدولة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة.

ومن جانبه قال محافظ قنا، إن مشروع مجمع المواقف بمدينة قنا مقام على مساحة 28000م، يضم عدة مواقف تربط مدينة قنا بجميع المراكز والمحافظات المجاورة، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ تندات، ومظلات، وتركيب كاميرات مراقبة، ووحدة خدمات للسيارات، ودورات للمياه، و استراحة للمواطنين، ومنطقه خدمات متكاملة، بحجم استثمارات بلغ 25 مليون جنيه .

وأضاف "عبد الحليم" أن المشروع ممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، و يعمل علي تيسير خدمة النقل الجماعي الداخلي للمواطنين، وسيخدم ما يقرب من مليون و800 ألف مواطن بمحافظة قنا.

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