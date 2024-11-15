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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

المدرب البرازيلي لحراس مرمى منتخب الشباب لكرة القدم يبكي وقت عزف نشيد مصر الوطني

البرازيلي موسيس مدرب
البرازيلي موسيس مدرب حراس مرمى منتخب الشباب لكرة القدم يبكي
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قرر الدكتور محمد شيحة مدير بطولة شمال إفريقيا للشباب لكرة القدم مواليد 2005، تكريم البرازيلى موسيس مدرب حراس مرمى منتخب مصر، المشارك في التصفيات المؤهلة لكأس أمم القارة السمراء تحت 20 سنة، تقديرًا لمشاعره النبيلة، وانهمار دموعه وقت عزف السلام الجمهوري، قبل لقائنا مساء أمس مع المغرب.

وكانت الصور التي تم التقاطها للبرازيلي "موسيس" مدرب حراس مرمى منتخب مصر، قبل انطلاق مباراتنا مع المغرب في افتتاحية تصفيات شمال إفريقيا لكرة القدم مواليد 2005، أثناء عزف السلام الجمهوري أظهرت انهمار عينيه بالدموع، تأثرًا بكلماته "بلادي بلادي لك حبي وفؤادي" حتى نهايته.

تجدر الإشارة إلى أن تصفيات شمال أفريقيا لكرة القدم مواليد 2005 التي تحتضنها الإسماعيلية خلال الفترة من 14 وحتى 26 نوفمبر الجاري، انتهت جولتها الأولى بفوز تونس والمغرب علي ليبيا ومصر كلا بهدفين لهدف وارتفع رصيدهما ثلاث نقاط مقابل لا شئ لمنافسيهما بينما جنبت قرعة البطولة الجزائر من تلك المواجهات.

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