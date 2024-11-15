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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البدء في تأسيس مدرسة "سان بيتر" للاقباط الكاثوليك

ارشيف
ارشيف
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شهدت ايبارشية القوصية العامرة للاقباط الكاثوليك حدثا فريداً من نوعه اليوم برعاية الأنبا مرقس مطران الايبارشية ، وجهاد ومثابرة وإصرار الفاضل الأب داود رياض راعي الأقباط الكاثوليك بقرية أمشول، في إنهاء إجراءات ترخيص مدرسة خاصة للأقباط الكاثوليك بالقرية تابعة لإيبارشية القوصية للاقباط الكاثوليك

 

وبدأ اليوم الجمعة الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤  في مرحلة التأسيس والبناء  بقرية امشول - ديروط.

 

 

حيث قام الاب المطران بزيارة الموقع واعطاء بركة البدء للمشروع التعليمي الواعد  قائلاً : " نصلي إلى الله لكي يكتمل هذا العمل التربوي  العظيم، وذلك لمجد الله وخير ابناء القرية والقرى المجاورة " .
 

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