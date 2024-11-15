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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

"المسيح نور العالم" يضيئ لندن احتفالاً بالكريسماس

ارشيف
ارشيف
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أضاءت صورة "يوسف النجار ومريم العذراء وهما ينظران إلى الطفل يسوع" الجدران الخارجية لقاعة مقاطعة لندن يوم 13 نوفمبر 2024، ضمن استعدادات احتفالات ميلاد المسيح "الكريسماس".

تأتي هذه الخطوة بعد عام واحد من إضاءة صورة المسيح لمدة 30 دقيقة في ميدان تايمز سكوير الشهير بمدينة نيويورك، حيث لاقت المبادرة صدى واسعًا.

تهدف هذه العروض إلى نشر رسالة المحبة والسلام المرتبطة بميلاد المسيح، وإضفاء طابع روحي مميز على موسم الأعياد.

وقد لاقت المبادرة إعجاب الحاضرين الذين أشادوا بتأثيرها الروحي والجمالي، معتبرين أنها تضيف عمقًا جديدًا لاحتفالات الكريسماس.

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