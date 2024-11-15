"المسيح نور العالم" يضيئ لندن احتفالاً بالكريسماس

أضاءت صورة "يوسف النجار ومريم العذراء وهما ينظران إلى الطفل يسوع" الجدران الخارجية لقاعة مقاطعة لندن يوم 13 نوفمبر 2024، ضمن استعدادات احتفالات ميلاد المسيح "الكريسماس".

تأتي هذه الخطوة بعد عام واحد من إضاءة صورة المسيح لمدة 30 دقيقة في ميدان تايمز سكوير الشهير بمدينة نيويورك، حيث لاقت المبادرة صدى واسعًا.

تهدف هذه العروض إلى نشر رسالة المحبة والسلام المرتبطة بميلاد المسيح، وإضفاء طابع روحي مميز على موسم الأعياد.

وقد لاقت المبادرة إعجاب الحاضرين الذين أشادوا بتأثيرها الروحي والجمالي، معتبرين أنها تضيف عمقًا جديدًا لاحتفالات الكريسماس.